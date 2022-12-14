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قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد ريكي

قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد ريكي
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

اثر الحادث المرير لاختطاف واستشهاد مولوي عبد الواحد ريكي، أعرب قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في رسالة عن بالغ حزنه حيال هذه الحادثة وشدد على ملاحقة ومعاقبة المجرمين بشكل سريع وجاد من قبل الجهات المسؤولة.

العالم - ايران

وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحادث المؤسف لاختطاف مولوي عبد الواحد ريكي رحمه الله ، واستشهاد هذا العالم الجليل والشجاع جعلني أشعر بالحزن والتأثر. الأشرار الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم من المرتزقة الأثمين يخدمون أعداء سعادة أبناء البلوش ووحدة الشعب الإيراني . واجب الأجهزة المسؤولة هو مطاردة المجرمين ومعاقبتهم ويجب أن يتم هذا الامر بسرعة وجدية.

أقدم التعازي لأسرة الشهيد الكريمة وجميع أبناء بلوشستان، وخاصة خاش وإيرانشهر ، واسأل الله تعالى أن يرحم الجميع.

السيد علي خامنئي

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