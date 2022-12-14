قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد ريكي

العالم - ايران

وفيما يلي نص الرسالة :



بسم الله الرحمن الرحيم

الحادث المؤسف لاختطاف مولوي عبد الواحد ريكي رحمه الله ، واستشهاد هذا العالم الجليل والشجاع جعلني أشعر بالحزن والتأثر. الأشرار الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم من المرتزقة الأثمين يخدمون أعداء سعادة أبناء البلوش ووحدة الشعب الإيراني . واجب الأجهزة المسؤولة هو مطاردة المجرمين ومعاقبتهم ويجب أن يتم هذا الامر بسرعة وجدية.

أقدم التعازي لأسرة الشهيد الكريمة وجميع أبناء بلوشستان، وخاصة خاش وإيرانشهر ، واسأل الله تعالى أن يرحم الجميع.

السيد علي خامنئي