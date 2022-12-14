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السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقية عسكرية

السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقية عسكرية
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الدفاع البريطاني بين والاس ، خطة لتطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية.

العالم - السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء أن وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني وقعا “خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي”.

وأضافت أن الوزير السعودي عقد اجتماعًا في مقر وزارة الدفاع البريطانية مع نظيره البريطاني “جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين”.

وقالت (واس) إن وزير الدفاع السعودي زار مقر شركة بي إيه إي سيستمز بمدينة وارتون حيث حرى تقديم إيجاز له عن القدرات المتفوقة لطائرة التايفون وأنظمتها القتالية، كما استمع لشرح حول خطط واستراتيجيات الشركة المستقبلية، وتضمن ذلك برنامج القدرات الجوية القتالية المستقبلية، وتطوير الأنظمة الجوية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بينها وبين القوات المسلحة السعودية، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما.

بعد ذلك قام وزير الدفاع السعودي بزيارة لموقع تطوير وتصميم أنظمة الطيران التابعة للشركة، واطلع على عدد من النماذج الخاصة بطائرات التايفون، والأنظمة الحديثة التي تستخدم في الطيران.

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