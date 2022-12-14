الحملة الغربية على إيران وإزدواجية ملف حقوق الإنسان

العالم - مع الحدث

ماذا يعني تجاوز ما يرتكبه بن سلمان في هذا الملف وفتح المعركة مع ايران بذريعة اعدام القتلى؟ كيف تبرر امريكا لنفسها قتلى الشرطة لمخالفيها وادانة اعدام قتلة قوى الامن الايرانية؟ أين هي الادانات الغربية تجاه ما يحصل في جنين واليمن واعدامات السعودية ولماذا حصرها بإيران؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الحملة التي يشنها الغرب ضد إيران وتناسية حقوق الإنسان في دوله الأوروبية والأميركية.

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – أكاديمي وباحث سياسي

يحيى حرب – إعلامي وباحث سياسي

سعيد شاوردي – كاتب ومحلل سياسي