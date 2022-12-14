قائد الثورة يعزي بوفاة وزير الطرق والتنمية الإيراني السابق

العالم - ايران

وقد توفى وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق المهندس رستم قاسمي يوم 8 دیسمبر بعد فترة طويلة من المرض وانضم إلى زملائه الشهداء في يوم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وهذا هو نص رسالة الامام الخامنئي بهذه المناسبة:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

انني اقدم العزاء برحيل المرحوم السيد رستم قاسمي رحمه الله الى اسرته الكريمة ومحبيه.

السيد رستم قاسمي كان من رجال الخدمة الثوريين الدؤوبين في البلاد وقدم خدمات قيمة في مختلف المجالات واستمر في مجهوده حتى آخر أيام حياته.

اسأل الله تعالى ان يمن عليه بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات في جنان النعيم.

السيد علي خامنئي