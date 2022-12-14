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وزیر النفط: وقعنا اتفاقيات مع الصين لتطوير حقول النفط والغاز

وزیر النفط: وقعنا اتفاقيات مع الصين لتطوير حقول النفط والغاز
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

 أعلن وزير النفط "جواد أوجي" عن إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الاجتماع المشترك مع الوفد الصيني المتواجد بالعاصمة طهران بشأن تطوير حقول النفط والغاز.

العالم - ايران

وأشار أوجي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى زيارة وفد صيني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا" في طهران وقال خلال هذه الزيارة أبرمنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة بشأن تطوير حقول النفط والغاز والحقول المشتركة.

وأضاف: هناك تطابق في الرؤى بين إيران والصين في المجال الاستراتيجي.

يذكر أن اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" عقد أمس الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا"، في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران.

وزار ايران مؤخرا وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الحكومة الصينية من اجل التباحث مع المسؤولين الايرانيين حول البرنامج المشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الاعوام الـ 25 المقبلة.

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