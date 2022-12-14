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حريق هائل يأتي على مستودع يحتوي أدلة تحقيقات إدارة شرطة نيويورك

حريق هائل يأتي على مستودع يحتوي أدلة تحقيقات إدارة شرطة نيويورك
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

نشب حريق في مستودع تابع لإدارة شرطة نيويورك في بروكلين، والذي يحتوي على عربات ودراجات نارية تابعة للإدارة، وربما الأهم من ذلك أدلة تشمل الحمض النووي المجمع خلال تحقيقات الشرطة. ولم يعرف بعد حجم الضرر الحاصل بدقة.

العالم - الأميرکيتان

وحسب وكالة يورونيوز قالت شرطة نيويورك إن الأدلة المجمعة في المستودع تعود إلى سنوات طويلة، تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة، مبينة أنها ستقدم قائمة مفصلة بشأن ذلك في وقت لاحق. وأصيب في الحريق ثمانية أشخاص بجروح طفيفة من بينهم عناصر من فريق الإطفاء.

وقالت الشرطة أيضا إنه من المحتمل أن تستمر محاولات إخماد الحريق بالكامل أياما أخرى، ولم تستبعد انهيار قسم من المستودع، الذي احتوى أيضا على مواد قابلة للاحتراق.

وحذرت مصالح الطوارئ في نيويورك من انتشار للدخان الكثيف في المنطقة، ومن أن يربك ذلك حركة المرور، داعية الناس إلى تجنب الدخان، وإغلاق النوافذ في محلاتهم أينما وجدوا.

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حريق هائل يأتي على مستودع يحتوي أدلة تحقيقات إدارة شرطة نيويورك

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