روسيا تهدد بضرب صواريخ الباتريوت الأميركية اذا وصلت اوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

تهديد روسي جديد على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي 'ديمتري ميدفيديف'، حيث قال انه إذا قام حلف الناتو بتزويد كييف بمنظومات باتريوت، فسيصبحون على الفور 'هدفا مشروعا' للقوات الروسية.

ويأتي تهديد ميدفيديف بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، مضيفين أن واشنطن قد تعلن إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع شحن الصواريخ بسرعة في الأيام المقبلة، ليتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأميركي بألمانيا.

ويعتبر إرسال منظومة باتريوت لأوكرانيا، تعزيزا لأنظمة الدفاع التي يرسلها الغرب لمساعدتها في الحرب مع روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بتزويد بلاده بأسلحة أكثر تقدما لمساعدتها في حربها مع روسيا. كما طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بمزيد من الأسلحة الغربية، ومنها أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والمدرعات والذخيرة، قائلا إن بلاده ستضطر للقتال طوال الشتاء.

وبعد يوم من موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو، أعلنت بريطانيا عن دعم بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن المشاركين في مؤتمر باريس للتضامن مع أوكرانيا تعهدوا بتقديم أكثر من مليار يورو لكييف كدعم مالي وعيني خلال فصل الشتاء الحالي، بعد تدمير روسيا للعديد من منشآت الطاقة الأوكرانية، وحرمان ملايين السكان من الكهرباء ووسائل التدفئة.

وكان زيلينسكي قد أخبر الأوروبيين في افتتاح المؤتمر أن بلاده بحاجة إلى 800 مليون يورو كمساعدة طارئة.

ميدانيا، يحتدم القتال على مشارف مدينة باخموت في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا. حيث تسعى القوات الروسية منذ أسابيع إلى انتزاع باخموت، كونها تشرف على طريق يؤدي إلى بلدات مهمة أخرى.

وبالتوازي مع المعارك الدائرة حول باخموت ومدن أخرى في منطقة دونيتسك تتواصل الاشتباكات بين الطرفين في منطقة خيرسون عبر ضفتي نهر دنيبرو.