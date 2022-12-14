صنعاء تندد بالمواقف الأوروبية المنحازة للفاسدين واللصوص

العالم - اليمن

صنعاء تدين المواقف الاوروبية الاخيرة حول تحميلها مسؤولية استمرار الحرب حيث شجبت في بيان الموقف الذي تبناه الاتحاد الاوروبي وقالت وزارة الخارجية في صنعاء أن توصيف بيان الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة يمثل سقوطاً قيمياً وأخلاقيا مروعاً من شأنه الإضرار بدور الاتحاد. واكدت الخارجية أن الاتحاد الأوروبي أكد انحيازه العلني للفاسدين واللصوص المعينين من قبل دول العدوان خلافاً لإرادة الشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية اليمني، هشام شرف:"وقف الحصار ووقف العدوان، هي شروط أساسية يأتي معها موضوع دفع المرتبات وترك الشعب اليمني لتقرير مصيره فيما يخص ثرواته".

وفي اطار الموقف الاخير لدول العدوان في البحر الاحمر واعلانه مضاعفة ما اسمته تسيير دوريات مراقبة في البحر الاحمر وخليج عدن اعلن اللواء محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع اليمني أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولويةُ في المرحلةِ المقبلة.

وقال العاطفي:"مضيقَ بابِ المندب وخليج َعدن والبحرَ العربيَّ والامتدادَ الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزرَ اليمنيةَ هي أرضٌ يمنيةٌ وان السيادة ستكون عليها من قبل صنعاء كاملة".

وشدّد اللواء العاطفي خلال حفلٍ نظمتهُ هيئةُ الاستخبارات والاستطلاع في صنعاء َبالذكرى السنويةِ للشهيد على أنَّ القواتِ اليمنية تملكُ خيارات متعدده وانه لا يجب ان يلومها احد في حال استخدمتها كون اليمن قدمت كلَّ السبل للوصولِ إلى نهاية إيجابية، لكنَّ العدوَّ يأبى إلا أن يسيرَ عكسَ التيار.

الى ذلك شهدت اغلب المدن اليمنية فعاليات وتظاهرات واسعة في الذكرى السنوية للشهيد ورفع المتظاهرون شعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وصورا للشهداء مرددين هتافات منددة بالعدوان على اليمن ومؤكدين المضي على خطى الشهداء والتصدي للعدوان.