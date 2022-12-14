العراق يؤكد الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للبنان

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موقف السوداني جاء خلال استقبالة المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم في بغداد اليوم الأربعاء.

وشكر اللواء إبراهيم لرئيس الحكومة العراقية عاطفته الأخوية، طارحًا عددًا من الأمور الأساسية التي يحتاجها لبنان.

كما أثنى على إدارة رئيس الحكومة العراقية في معالجة المشاكل التي يعاني منها العراق وإعلاء الحوار والمصالحة بين جميع الفرقاء والمكونات، وأيضًا مبادرته إلى الانفتاح الإيجابي على دول الجوار.

وعقد اللواء ابارهيم سلسلة لقاءات في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، شملت: الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وقيادات عراقية أخرى.

وتركزت المحادثات على البحث في الأوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لبنان والعراق وآليات تعزيز وتفعيل التعاون المشترك انطلاقًا من علاقة الشراكة والاخوة القائمة فيما بينهما.

كما التقى اللواء ابراهيم وزير الداخلية العراقي، وتم عرض لمواضيع ذات اهتمام مشترك.

والتقى اللواء إبراهيم كلًا من رئيس الحكومة العراقية الأسبق أياد علاوي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وأمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان.

وعرض اللواء إبراهيم مع القيادات العراقية للتطورات على صعيد المنطقة وللأوضاع في لبنان والعراق.

وينهي اللواء ابراهيم زيارته الى العراق مساء اليوم.