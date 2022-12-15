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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بعدة مناطق في الضفة الغربية واشتبكت مع الشباب الفلسطينيين قرب نابلس، وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، دعت المجتمع الدولي الى التدخل لحماية حل الدولتين واجبار الاحتلال على الانخراط في عملية تسوية

العالم - مراسلون

في بلدة بيت امر الى الشمال من الخليل عملية عسكرية واسعة كان هدفها اعتقال اكثر من خمسة عشر فلسطينيا بينهم اطفال بدعوى مشاركتهم في مواجهات حدثت بين شبان فلسطينيين وقوات كانت اقتحمت البلدة.

وفي مخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس اشتبكتقوات الاحتلال مع شبان فلسطينيين اثناء عملية مداهمة للمخيم .

وفي وقت يستعد الكيان الاسرائيلي لتسلم حكومة نتنياهو، دفة الحكم يبدو المشهد بالنسبة للفلسطينيين اكثر سوداويا دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين الذي تسعى حكومة الاحتلال المنتظرة الى تقويضه.

وكما يبدو فان السلطة الفلسطينية مازالت تراهن على موقف دولي قد يجبر الاحتلال على الانخراط في عملية تسوية.

البحث عن تسوية مع حكومة تضم بن جفير وسمطرتش انتظار الماء العذب من بحر مالح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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