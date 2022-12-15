الكونغرس الأمريكي يدعو 'بايدن' للسعي في استبعاد روسيا من مجلس الأمن

العالم- الأميركيتان

ووفقا لصحيفة" فورين بوليسي"، ادعى كوهين وويلسون، ان "العملية العسكرية الروسية الخاصة "انتهكت أهداف ومبادئ الأمم المتحدة"، فيما يسعيان من الإدارة الأمريكية للعمل على، "خطوات تهدف إلى الحد من امتيازات روسيا في الأمم المتحدة".

ويتضمن القرار، الذي تمكنت الصحيفة من الحصول عليه، التأكيد على مزاعم ارتكاب موسكو "انتهاكات جسيمة" لميثاق الأمم المتحدة، مما "يلقي بظلال من الشك على حقها في شغل مقعد في مجلس الأمن"على حد قوله.

وكما تشير الصحيفة، فإن "هذا النوع من القرارات رمزي إلى حد ما ويشير إلى المزاج السائد في الكونغرس الأمريكي، ولكنه ليس ملزما للبيت الأبيض."