هاشتاغ.. السيول تجرف مكة المكرمة بعد جدة + فيديو

العالم – السعودية

فبعد مدينة جدة، مدينة مكة المكرمة شهدت سيولا وفيضانات، بينما الحديث عن نيوم ورؤية 2030 مستمر.

الناشطون على مواقع التواصل كانوا غاضبين مما يحصل في مدينة مكة المكرمة، بينما تصرف المليارات على أمور لا فائدة منها.

في هذا السياق غرد حساب "مجتهد" الشهير: بالأمس جدة تغرقها السيول. واليوم مكة المكرمة تسبح في بحيرة من السيول نتيجة سوء إدارة النظام السعودي وإهداره للأموال العامة في مشاريع هدامة للأخلاق والقيم ونشر الفساد الأخلاقي الذي لم تسلم منه حتى مكة المكرمة.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا عدل يا كريم.

"علي" بدوره علق: عجيب أمر حكومة السعودية. تملك كل هذه المليارات ولم تستطيع عمل شبكات صرف مياه الأمطار. فمن الممكن عمل شبكة تصريف للأمطار في أي مدينه سعودية بأقل التكاليف كون الحكومة لديها دخل رهيب وقدرة عالية وشركات عملاقة.

أما "ناصر حيدر" فغرد: السيول تجتاح مكة المكرمة.. خطة بن سلمان لنقل البحر إلى مكة المكرمة. مكه تغرق بمياه سيول الأمطار.

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