شاهد.. الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022

العالم - فار

ومع اقترابنا من خط نهاية المونديال تزداد الإثارة في الامتار الاخيرة من هذا الماراثون الكروي ولم يتبق أمام الفريقان المتأهلان للمباراة النهائية إلا خطوة واحدة للفوز بالكأس الثمين لهذه البطولة لكن من برأيكم سيعود حاملاً هذا الكأس إلى وطنه؟

مع الكشف عن ملامح الفرق المتأهلة لخوض مباراة نهائي كأس العالم ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقترب المنافسات من أيامها الأخيرة وبقي أربعة أيام فقط حتى نهاية هذه النسخة من المونديال.

في المباراة الثانية من نصف نهائي كأس العالم 2022 انتصر المنتخب الفرنسي على المغرب وحسم بطاقة العبور كثاني فريق إلى نهائي كأس العالم.

والآن أصبح نهائي مونديال 2022 منتخبا الأرجنتين وفرنسا.

أما منتخب فرنسا الذي تأهل لنهائي كأس العالم 2022 فقد سبق وأن فاز بلقب بطولة المونديال مرتين.

وفي إحدى هذه البطولات، كان زيدان أحد لاعبي المنتخب الفرنسي ومن أكثرهم مساهمة في تحقيق انجازات لفريقه.

وصل زيدان ذات مرة إلى النهائي مع فرنسا في عام الفين وستة لكنه لم ينجح بالفوز باللقب وودع كرة القدم إلى الأبد.

والآن وبمناسبة وصول فرنسا إلى النهائي، لنشاهد تقريرًا عن هذا اللاعب ومسيرته الكروية.

أما منتخب المغرب ومع بلوغه مرحلة نصف نهائي كأس العالم الفين واثنين وعشرين فيكون قد سجل العديد من الأرقام القياسية وكسر العديد من الحواجز وسطر تاريخاً جديداً بما في ذلك أنه أصبح أول فريق أفريقي ضمن أفضل أربع فرق في المونديال.

لطالما بقي الهدافون عالقون بأهدافهم الرائعة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة، خاصةً إذا ما سجلوا أهدافًا حساسة أو أهدافًا جميلة، لنذهب معًا.

خلال منافسات كأس العالم هذه، وبالإضافة إلى العديد من الأهداف الجميلة، شهدنا أيضا أداء رائعاً من قبل حراس المرمى. وفي هذا الجزء من البرنامج نود مشاهدة مقطعٍ لأفضل تصديات اللاعبين في هذا المونديال لنتابعه معاً.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..