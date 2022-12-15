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الركراكي يكشف عن اسباب هزيمة منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي

الركراكي يكشف عن اسباب هزيمة منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

خسر منتخب المغرب مواجهة الدور نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي، الأربعاء، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء على استاد البيت.

العالم-المغرب

وكشف وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء هزيمة "أسود الأطلس" أمام منتخب "الديوك".

وقال المدرب السابق للوداد البيضاوي المغربي: "أسباب الهزيمة تعود للهدف المبكر الذي قبله المنتخب المغربي في بداية المواجهة، علاوة على ارتكاب اللاعبين لعديد الأخطاء، بالإضافة إلى غياب النجاعة الهجومية أمام المرمى".

وأفاد الركراكي بأنه لم يندم على اختياره اللعب بثلاثة مدافعين في محور الدفاع، "اخترت اللعب بتلك الطريقة، لأن المنتخب الفرنسي يملك لاعبين على الأجنحة مميزين وهم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى امتلاكنا لأظهرة مميزين من الناحية الهجومية".

وبخصوص اعتماده على رومان سايس منذ بداية المباراة رغم إصابته أردف الركراكي: "رومان قائدنا، وهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا حيث لا يمكن التخلي عنه بسهولة، وهو نفس الأمر الذي جعلنا نتشبث بالاعتماد على نايف أكرد أيضا في التشكيل الأساسي حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المواجهة.

واختتم المدير الفني للمنتخب المغربي تصريحاته بتأكيده، أن الصورة التي قدمها منتخب بلاده للعالم في هذه البطولة، تعادل رفع اللقب: "لقد أخبرت اللاعبين بعد المباراة أنني فخور بهم، ليس أنا فقط بل العالم كله فخور بهم".

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الركراكي يكشف عن اسباب هزيمة منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي

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