الإحتلال يعتقل 14فلسطينيا من بيت أمر بالخليل

العالم- فلسطين

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان" الحملة العسكرية" الإسرائيلية"، شارك فيها أكثر من 200 وحوالي 18 الية عسكرية، وقام الجنود بتفجير أبواب بعض المنازل واتلاف ممتلكات وتحطيم اثاث ومصادرة ملابس وصور شهداء من عدة من منازل التي تمت مداهمتها".

واضاف عوض، وخلال ذلك تم اعتقال كل من: الطفل مروان رشيد احمد صبارنة 15عاما

بلال عبد الرحمن اسماعيل عوض 24عاما

مهند مرشد محمد عوض 25عاما

مهدي مرشد محمد عياد 22 عاما

عمر صادم عادل الصليبي 26عاما حمزة وحيد حمدي ابو مارية 22عاما

وسيم نبيل احمد بحر 18عاما

الفتى جميل عبد المهدي

جميل ابو عياش 17عاما

عبد الله محمد حمدي ابو مارية 23 عاما

خليل جمال خليل ابو مارية 32عاما

مهند زهير محمود العلامي 22عاما

عنان صدقي محمد اخليل 22عاما

محمد جاد الله حماد الصليبي 25 عاما

نضال حسني حسين زعاقيق 28عاما

وتابع عوض، "وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال حملة الاعتقالات دون اصابات كما اعتدى جنود على الأسير المحرر حاتم احمد رشيد صبارنة 28 عاما بالضرب المبرح، ما أدى إلى كسر في قدمه نقل على إثرها إلى المشفى للمعالجة وقد استمرت العملية العسكرية 3 ساعات متواصلة".