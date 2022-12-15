الإحتلال يعتقل 14فلسطينيا من بيت أمر بالخليل

العالم- فلسطين
وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان" الحملة العسكرية" الإسرائيلية"، شارك فيها أكثر من 200 وحوالي 18 الية عسكرية، وقام الجنود بتفجير أبواب بعض المنازل واتلاف ممتلكات وتحطيم اثاث ومصادرة ملابس وصور شهداء من عدة من منازل التي تمت مداهمتها".
واضاف عوض، وخلال ذلك تم اعتقال كل من: الطفل مروان رشيد احمد صبارنة 15عاما
بلال عبد الرحمن اسماعيل عوض 24عاما
مهند مرشد محمد عوض 25عاما
مهدي مرشد محمد عياد 22 عاما
عمر صادم عادل الصليبي 26عاما حمزة وحيد حمدي ابو مارية 22عاما
وسيم نبيل احمد بحر 18عاما
الفتى جميل عبد المهدي
جميل ابو عياش 17عاما
عبد الله محمد حمدي ابو مارية 23 عاما
خليل جمال خليل ابو مارية 32عاما
مهند زهير محمود العلامي 22عاما
عنان صدقي محمد اخليل 22عاما
محمد جاد الله حماد الصليبي 25 عاما
نضال حسني حسين زعاقيق 28عاما
وتابع عوض، "وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلال حملة الاعتقالات دون اصابات كما اعتدى جنود على الأسير المحرر حاتم احمد رشيد صبارنة 28 عاما بالضرب المبرح، ما أدى إلى كسر في قدمه نقل على إثرها إلى المشفى للمعالجة وقد استمرت العملية العسكرية 3 ساعات متواصلة".