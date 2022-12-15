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بحضور ماكرون.. هتاف "محمد رسول الله" يهز مباراة المغرب وفرنسا +فيديو

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

تعالت هتافات "لا إله إلا الله محمد رسول الله" من الجماهير في ملعب "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر 2022 الأربعاء بن المنتخب المغربي والفرنسي.

العالم - خاص بالعالم

وتداولت شبكات التواصل هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وخسر المنتخب المغربي "أسود الأطلس" أمام المنتخب الفرنسي مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء.

وجاءت هذه الهتافات بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت المونديالي، من أجل تشجيع منتخب بلاده.

وحرصت الجماهير العربية والمغربية والاسلامية على ترديد تلك الهتافات كل فترة من المباراة وسط تفاعل جماهيري كبير في المدرجات التي امتلأت عن آخرها.

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بحضور ماكرون.. هتاف "محمد رسول الله" يهز مباراة المغرب وفرنسا +فيديو

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