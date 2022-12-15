الحراك التنسيقي يهدد بتظاهرات شعبية للكشف عن نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الحراك محمد الصحاف في تصريح لموقع المعلومة، إن "هناك إجماعا لجميع المحافظات العراقية الخروج بتظاهرات عارمة في حال لم يبت بالدعوى المقامة ضد قتلة قادة النصر ".

وأضاف أن "شعبنا سيلجأ الى الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تسويف ملف قتلة قادة النصر"، مبينا ان "هناك رسائل عدة وصلتنا للخروج بتظاهرات عارمة في حال لم تتعاطى الحكومة مع الدعوى المقامة أمام القضاء ضد شخصيات أمريكية و عراقية متورطة بحادثة مطار بغداد الدولي ".

وشدد الصحاف على "ضرورة إجراء تحقيق عادل وشغال وإعلان النتائج وإحالة المتورطين للقضاء باسرع وقت ممكن من دون مماطلة أو تسويف أو إخفاء الحقائق".