إضرابات بريطانية واسعة هي الأكبر منذ عشرات السنين + فيديو

العالم - أوروبا

شتاء بريطانيا جاء مختلفا هذا العام.. أو ربما لم يشهد البريطانيون مثله منذ عقود.. ليس ببرودته فقط بل بالمعاناة التي دفعت الآلاف من كافة القطاعات للإضراب وشل البلاد، الذي يعتبر الأكبر منذ عشرات السنين، حيث شملت قطاعات النقل والمواصلات والصحة وعناصر الأمن في القطارات وحراس الحدود والبريد.

ويقول مواطن بريطاني لمراسلة العالم: "من الواضح أنه الأفضل لو لم يكن هناك إضراب لأن الناس يشعرون بالأحباط.. أنا أفهم ايضا لماذا يضرب الموظفون.. ولكن قد يكون الموقف صعباً لذلك يجب أن يكون هناك حال، وهذا أفضل بالنسبة للجميع."

وتتركز المطالب على زيادة الأجور لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في البلاد بعد أزمات متتالية أهمها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأيضا جائحة كورونا.

وتقول مواطنة بريطانية للعالم: "تبدو الاضطرابات معوقة إلى حد ما، رغم أني شخصيا وجدت صعوبة في ظل تأخر القطارات، كما لا أفهم لماذا هذا الخلل بين الحكومة وشعبها، أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتتفاوض على اتفاقية تجعل الجميع سعداء."

الإضراب والشلل في البلاد دفع الحكومة لعقد اجتماع أزمة طارئة أو ما يسمى اجتماع "كوبرا" لمواجهة الأزمة، حيث يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فرض قوانين قاسية لمواجهة عواقب الإضرابات مستعينا بالجيش للمساعدة في الحفاظ على خدمات الطوارئ.. كما دعاء سوناك الوزراء في ختام اجتماع الأزمة إلى إلغاء الإضراب والتفاوض دون أن تصلهم أي استجابة.

مع وعود الحكومة البريطانية لإيجاد حلول للأزمة تتهم النقابات الحكومة بممارسة لعبة خطرة تمارسها بسياساتها الخارجية، أهمها الحرب في أوكرانيا وقطع إمدادات الغاز الروسية وإدخال البلاد في أزمات قد تحتاج سنوات لتتعافى منها.

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