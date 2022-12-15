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اعتقال 100 شخص في بلجيكا عقب خسارة المغرب

اعتقال 100 شخص في بلجيكا عقب خسارة المغرب
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل القبض على نحو 100 شخص إثر وقوع اشتباكات عقب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي 2-0، أمس الأربعاء في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".

العالم- أوروبا

وذكرت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية، صباح الخميس، نقلا عن الشرطة أن" المشجعين المحتجزين يواجهون اتهامات الإخلال بالنظام العام وإتلاف سيارتي شرطة وحيازة ألعاب نارية محظورة".
وأوضح التقرير أنه "جرى فرض سياج أمني على أجزاء من الطرق في وسط المدينة قبل المباراة."
وأظهرت صور التقطت ليلة الأربعاء، "إضرام النيران في أكوام قمامة وكذلك انتشار عدد كبير من أفراد الشرطة في شوارع بروكسل وأفراد من قوات مكافحة الشغب".

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كذلك أظهرت صور نشرتها الوكالة، "عددا من المواطنين خلال قيامهم بتنظيف الشوارع مساء الأربعاء".

وأشار تقرير وكالة "بلجا" أيضا إلى أنه ألقي القبض على عدة أشخاص وسط اشتباكات في أنتويرب شمال العاصمة بروكسل.

وكان المنتخب المغربي تغلب على نظيره البلجيكي في دور المجموعات بالمونديال، وأصبح خلال هذه النسخة أول منتخب عربي يصل لدور الثمانية بكأس العالم إثر فوزه على إسبانيا في دور الـ16.

ثم أصبح "أسود الأطلس" أول منتخب إفريقي يصل للمربع الذهبي بالمونديال، عقب فوزه على البرتغال في دور الثمانية، لكنه خسر أمام نظيره الفرنسي مساء الأربعاء في المربع الذهبي.

وسيتنافس المنتخب المغربي على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي مساء السبت القادم، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، نظيره الأرجنتيني في النهائي مساء الأحد القادم.

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