'المحامين العرب' يطالب بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين

العالم- فلسطين

وأدان بنعيسى في بيان له،"جريمة إعدام الاحتلال الطفلة جنى زكارنة وهي على سطح منزلها في جنين".

وقال إن "الاحتلال يواصل جرائمه الإرهابية ضد أطفال فلسطين بدم بارد، نتيجة صمت المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنًا حيال جرائم الاحتلال شبه اليومية ضد الشعب الفلسطيني."

وأضاف أن "الاحتلال الذي قتل مئات الأطفال الفلسطينيين دون تحقيق ومحاسبة يحاول التنصل من جريمته أمام العالم" مدعيًا أن" قتله للطفلة جنى حدث عن طريق الخطأ".

وأكد أن "إدعاء ارتكاب هذه الجريمة عن طريق الخطأ هو بعينه جريمة، فإن لم تكن موجهة لقتل هذه الطفلة لكانت وجهت لقتل مواطن فلسطيني آخر، مما يؤكد استمرار الاحتلال في سياسة تصفية الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته دون تفرقة بين ‏الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".