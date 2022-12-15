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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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الخارجية الايرانية: القائمة الطويلة للانتهاكات الاوروبية والاميركية اثناء تنفيذ الاتفاق النووي تجبر ايران على ان تكون واقعية مستقبلا
الخارجية الايرانية: ايران لن تقبل مطلقا الاجندات المزيفة التي تشكل جزءا من الحملة المنظمة لممارسة اقصى الضغوط على سيادتها وشعبها الناهض
الخارجية الايرانية: ايران لطالما تحترم حقوق المرأة وكافة افراد الشعب رغم الصور النمطية المزدوجة والسلبية من بعض الحكومات لتشويه سمعة إيران
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: النظام الاميركي يستخدم السلوكيات السياسية كوسيلة وازدواجية حيال قضايا حقوق الانسان
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الرأي العام العالمي لن ينخدع بالتخرصات والاستعراضات السياسية للمسؤولين الاميركيين
ا ف ب: رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن عن "إصلاحات واسعة" في الهيئة بعد فضيحة الفساد المرتبطة بقطر
بحرية حرس الثورة الاسلامية تعلن ايقاف بارجة تحمل 330 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي واعتقال 12 من أفراد طاقمها
منفذو جريمة اغتيال عالم الدين الشيخ عبد الواحد ريكي كانوا يعتزمون اغتيال شخصية أخرى بعد الانتهاء من اغتيال الشيخ ريكي
دائرة الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان تؤكد أن منفذي جريمة اغتيال عالم الدين الشيخ عبد الواحد ريكي يرتبطون بدولة عربية
الخارجية الايرانية: ايران لن تقبل مطلقا الاجندات المزيفة التي تشكل جزءا من الحملة المنظمة لممارسة اقصى الضغوط على سيادتها وشعبها الناهض
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.