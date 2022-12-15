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عبدالسلام : قوة ردع حماس مبعث فخر

عبدالسلام : قوة ردع حماس مبعث فخر
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

بارك رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام احتفال حركة المقاومة الاسلامية حماس بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها مؤكدا بان ما وصلت اليه من قوة ردع لكيان الاحتلال مبعث فخر.

العالم- اليمن

وقال عبدالسلام في منشور على مواقع التواصل: في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حماس نبارك لحركة المقاومة الإسلامية هذه المناسبة مؤكدا ان شعب فلسطين كان ولا يزال يخوض معركة تحرير فلسطين كل فلسطين، وحركة حماس حملت هم شعبها وأمتها.

واشاد محمد عبدالسلام لمت وصلت اليه من قوة ردع مؤكدا ان ما وصلت إليه من قوة ردع لكيان العدو الإسرائيلي لأمر يبعث على الفخر والاعتزاز.

واحتفلت حركة حماس يوم امس ‏في مهرجان جماهيري ضم آلاف الفلسطينيين في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة بذكرى انطلاقة الحركة وذلك باطلاق سرب من طائرات كتائب القسام في سماء المدينة.

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عبدالسلام : قوة ردع حماس مبعث فخر

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