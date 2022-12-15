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وزير الخارجية الايراني يرحب خلال محادثات هاتفية مع نظيره التركي بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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