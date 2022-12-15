مكتب السوداني: الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت والوضع المالي للعراق في أحسن أحواله

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني :"توضح الحكومة أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

وأضاف "تشدد الحكومة على جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد".

وكان البنك المركزي العراقي قرر اليوم الخميس خفض سعر بيع الدولار للمستفيد {زبون المصرف} ممن يمول استيراداته بالاعتمادات المستندية ليكون بواقع 1465 دينارا بدلاً من 1470 ديناراً، والبيع للمصرف {لأغراض الاعتمادات المستندية} بمبلغ 1455 ديناراً للدولار بدلاً من 1460 ديناراً.

وعزا البنك الارتفاع للعملة الأجنبية "لعوامل عدة ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها" مؤكدا ان "احتياطياته والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود".

وأعلن البنك المركزي اتخاذه "عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي".