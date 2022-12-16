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السوداني يزور وزارة الدفاع ويوجه بتوثيق الانتصارات على الارهاب

السوداني يزور وزارة الدفاع ويوجه بتوثيق الانتصارات على الارهاب
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني أمس الخميس، على أهمية توثيق الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية المسلحة بكافة صنوفها، في معركة مواجهة الارهاب التي خاضها الشعب العراقي بكل اطيافه ضد الارهاب.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى مساء اليوم (أمس) الخميس، زيارة إلى مقر وزارة الدفاع".

وأضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة استمع لإيجاز عن سير العمليات ومتابعة الخطط والبرامج التنفيذية والميدانية ضمن نطاق عمل الوزارة ومسؤولياتها"، مستذكرا في كلمة له أمام القيادات والملاكات المتقدمة، شهداء العراق خصوصا ونحن نعيش أيام الذكرى الخامسة للانتصار على "داعش" الإرهابي، وتعلق الأمن والاستقرار المتحقق اليوم، بالتضحيات الجسام التي قدمها أولئك الأبطال".

وأشار المكتب الى ان "القائد العام وجه بمعالجة جملة من الملاحظات عن مسار عمل الوزارة، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة بشأنها، على أن يتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم إنجازه من هذه الإجراءات"، مبينا ان "الاجتماع شهد عرض الخطط الأمنية ضمن البرنامج الحكومي ومسارات تنفيذها، وإعادة الانتشار للقطعات العسكرية في المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية".

ولفت المكتب الى ان "السوداني شدد على أهمية توثيق الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، في معركة خاضها شعبنا بكل أطيافه ضد الارهاب، وأهمية استدامة ما تحقق لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق".

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السوداني يزور وزارة الدفاع ويوجه بتوثيق الانتصارات على الارهاب

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