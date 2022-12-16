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الوائلي يستقبل معاون رئيس هيئة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له

الوائلي يستقبل معاون رئيس هيئة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

إستقبل محافظ النجف الأشرف الدكتور المهندس ماجد الوائلي في مكتبه مساء يوم أمس الخميس معاون رئيس هيئة الحج والزيارة الإيرانية الشيخ صحبت الله رحماني ومعاون القنصل الإيراني في النجف السيد أمير مولائي بور، والوفد المرافق لهم، وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية تفويج الوافدين الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة.

العالم - العراق

ونقل مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد عن المكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف قوله، ان الوائلي رحب بالوفد، موضحاً أهمية التنسيق بين الجانبين لوضع آليات مناسبة لإستيعاب أعداد الوافدين لزيارة المراقد المقدسة، لاسيما في الزيارات المليونية.

وأشار الوائلي إلى الإجراءات التي إتخذها خلال الزيارة الأربعينية الماضية وحجم التنسيق الذي حصل لإنجاح وتسهيل مراسيم الزيارة.

من جهته، اشاد رحماني بالجهود التي تبذل من قبل إدارة المحافظة في إستقبال الزائرين خصوصاً الأعداد المليونية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) مقدماً شكره على حسن الإستقبال وكرم الضيافة في تفويج الزائرين.

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