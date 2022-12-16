ملخص - خلفيات إنهاء عضوية ايران في لجنة المرأة الأممية

العالم - مع الحدث

كيف اتخذ القرار بدون سند قانوني وبمخالفة للميثاق الأممي؟ بأي حق تنتزع عضوية ايران التي تتمتع المرأة فيها بكامل حقوقها؟ لماذا تستخدم منابر المنظمات الحقوقية الدولية لاصدار قرارات سياسية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش القرار الغربي المجحف ضد إيران بعد إنهاء عضويتها في لجنة المرأة الأممية.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6477083

ضيوف الحلقة:

د. محمد مرتضى – باحث سياسي

د. سيمين حاجي بور – أكاديمية وباحثة في شؤون المرأة

ايليا مغناير – صحفي ومحلل سياسي