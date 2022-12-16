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اكثر من 835 معتقلا ادرايا في سجون الاحتلال

اكثر من 835 معتقلا ادرايا في سجون الاحتلال
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال إلى 80 معتقلًا، وذلك مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ؛ حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتّى نهاية نوفمبر إلى أكثر من 835 معتقلاً.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أوضح نادي الأسير،أنّ المعتقلين الـ80 من المعتقلين المنضوين تحت الإطار التنظيمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وغالبيتهم يرسفون في سجني عوفر والنقب.

ولفت النادي إلى أنّ هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين من أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة، مبينا أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاريّ في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأكد نادي الأسير مجددًا أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.

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