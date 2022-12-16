الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية

جليلي: هدف الشهيد
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أشاد ممثل قائد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للامن القومي "سعيد جليلي " بالشهيد الدفاع عن الأمن السيد "روح الله عجميان" الذي استشهد على يد الفوضويين في الاحداث الاخيرة، وأكد أن هدف الشهيد كان الدفاع عن الثورة الإسلامية فقط.

العالم - ايران

وقال المسؤول الذي كان يتحدث في مراسم مرور اربعين يوم على استشهاده: ان هذا الشهيد استخدم كل طاقاته للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية دون أي خوف أو وجل ودافع عن هذه الاهداف، فيما عرض العدو كل خبثه وحقده الدفين في قتل هذا الشهيد.

وأضاف قائلا: ان حادثة عاشوراء وقعت في أقل من يوم واحد الا انها بقيت خالدة والى الابد حيث يخلد المسلمون هذه الحادثة رغم مرور 1400 عام عليها ولازالت تمنح الدروس لمختلف الاجيال على مر الدهور والعصور.

وأشار " جليلي" الى خصوصية الثورة الاسلامية وهي أنها اعتمدت الدين والقيم الالهية السامية وقال: لقد كان متوقعا أن لايتحمل الأعداء انتصارها، لذا بدأوا ومنذ اليوم لانتصارها تدبير مختلف المؤامرات والمخططات الخبيثة.

وأكد أن الاعداء يدبرون مختلف مؤامراتهم ضد هذه الثورة الفتية والشعب الايراني المسلم منذ أكثر من 4 عقود دون أي توقف، موضحا أن هذه المؤامرات شملت اغتيال ۱۷ الف شخص بينهم رئيس جمهورية والناس العاديين، وشن الحرب ضد ايران التي استخدم فيها العدو أكثر ممارساته اجراما ضد المدنيين بينها الاسلحة الكيمياوية المحظورة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سفير ايران لدى باكو: الكيان الصهيوني غدة سرطانية ستُستأصل

وقفة احتجاجية أمام مكتب منظمة الامم المتحدة في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية: حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة

غداً السبت.. انتخابات تونس وسط إحباطات معيشية

نجل الشهيد ريغي: دعم والدي للنظام الإسلامي يدل على إيمانه الراسخ بهذا النظام

جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية

المصلون يؤدون الفجر العظيم بالاقصى والابراهيمي

لا توجد مباىرات خارجية لانتخاب رئيس جديد للبنان وجَعجعة دولية لا تُنتج خبزا بلديا