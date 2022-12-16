جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية

العالم - ايران

وقال المسؤول الذي كان يتحدث في مراسم مرور اربعين يوم على استشهاده: ان هذا الشهيد استخدم كل طاقاته للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية دون أي خوف أو وجل ودافع عن هذه الاهداف، فيما عرض العدو كل خبثه وحقده الدفين في قتل هذا الشهيد.

وأضاف قائلا: ان حادثة عاشوراء وقعت في أقل من يوم واحد الا انها بقيت خالدة والى الابد حيث يخلد المسلمون هذه الحادثة رغم مرور 1400 عام عليها ولازالت تمنح الدروس لمختلف الاجيال على مر الدهور والعصور.

وأشار " جليلي" الى خصوصية الثورة الاسلامية وهي أنها اعتمدت الدين والقيم الالهية السامية وقال: لقد كان متوقعا أن لايتحمل الأعداء انتصارها، لذا بدأوا ومنذ اليوم لانتصارها تدبير مختلف المؤامرات والمخططات الخبيثة.

وأكد أن الاعداء يدبرون مختلف مؤامراتهم ضد هذه الثورة الفتية والشعب الايراني المسلم منذ أكثر من 4 عقود دون أي توقف، موضحا أن هذه المؤامرات شملت اغتيال ۱۷ الف شخص بينهم رئيس جمهورية والناس العاديين، وشن الحرب ضد ايران التي استخدم فيها العدو أكثر ممارساته اجراما ضد المدنيين بينها الاسلحة الكيمياوية المحظورة.