أزمة لبنان والجهات المعرقلة للحلول

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"استوديو بيروت "، أشار حمية الى أن كل دول الطوق معرضة للابتزاز الامريكي ومعرضة للحصار الأمريكي، ليس اقتصاديا وان الاقتصاد دائما هو داخلي، فان الوضع المالي والحصار المالي هو شأن خارجي واذا ما رأينا أن أمريكا تقوم بافتعال الأزمات بنقل الصراعات وفصل الدول التي تملك علاقات مميزة تجاريا أو سياسيا أو عقائديا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الفصل بينها.

وسلط البرنامج الضوء على الحصار الأمريكي الذي أطبق على لبنان طوال سنوات ثلاث، لم يكفي صناع القرار في البيت الأبيض وكأن هدم البنية الاقتصادية والمالية للدولة لم تحقق لغاية الآن الأهداف الأمريكية حتى تطبق على أي بوادر حلول آتية من خارج الحدود، وكأن معاناة اللبنانيين الذين تجاوز 80% منهم خط الفقر لا تكفي لكي تبشر باربرا ليف بان هذه المعاناة مستمرة وستزيد.



وما زال الفيتو الأمريكي مسلطا على أي مساعدات تأتي الى لبنان ولوعلى سبيل الهبة، فاذا كان استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية لا يتوقف على تشكيل الهيئة الناظمة، فعلى ماذا يتوقف السماح الأمريكي بقبول هبة الفيول الهبة الايرانية والقمح الروسي.

واستعرض البرنامج ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حديث الى محطة الجزيرة عما اذا كان لبنان يخضع لحصار اميركي قائلا:" لا استطيع ان استخدم كلمة حصار،ولبنان، بحكمته ومقاربته، يمكنه تجنب اي مخاطر واي عقوبات. طالما أنا موجود، فلن أقبل بتعريض لبنان للمخاطر".



وعن منع لبنان من استيراد الكهرباء من الاردن والغاز من مصر أجاب: "ربما كانت هذه الملاحظة قبل انجاز عملية الترسيم البحري، وكانت هناك بعض النقاط التي طلبها البنك الدولي لم يؤخذ بها الا منذ عدة ايام. وفي هذه الحالة يمكن للولايات المتحدة أن تضغط في اتجاه تسهيل تعاون لبنان مع البنك الدولي".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...