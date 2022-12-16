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منظمة حقوقية:

54 يوما من الإخفاء القسري المتعمد بحق 'محمد القحطاني'

54 يوما من الإخفاء القسري المتعمد بحق 'محمد القحطاني'
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

مر على إخفاء نظام محمد بن سلمان للدكتور المعتقل محمد فهد القحطاني، 54 يوما، في ظل حرمان عائلته من التواصل معه أو الحصول على أية معلومات حول احتجازه وأوضاعه داخل المعتقل.

العالم – السعودية

وفي هذا السياق، قالت زوجة القحطاني مها القحطاني في تغريدة لها رصدتها منظمة "سند" لحقوق الإنسان يوم أمس الخميس :" 53 يوماً من الاخفاء القسري له وهذا انتهاك صارخ وتحدٍ واضح لمواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية والعربية التي صادقت عليها السعودية".

يأتي ذلك بعد أن انتهت محكومية الدكتور القحطاني التي تقضي بسجنه مدة 10 أعوام، وتحديدا يوم 21 نوفمبر 2022م، وسط إصرار حكومي على إخفائه وحرمانه من حريته التي لابد أن يحصل عليها بعد انتهاء محكوميته.

ويعرف القحطاني بنشاطه الحقوقي قبل الاعتقال وهو رجل أعمال ومؤثر و أحد مؤسسي جمعية حسم الحقوقية، اعتقل بسبب مشاركته في تأسيسها في مارس 2013م، وكان القضاء قد أصدر بحقه في يوم الاعتقال حكم السجن لـ 10 أعوام والمنع من السفر لـ 10 أخرى.

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