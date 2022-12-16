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بشور: الحصار الأمريكي على سورية جريمة بحق الإنسانية

بشور: الحصار الأمريكي على سورية جريمة بحق الإنسانية
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور إلى تحرك عربي ودولي واسع لإلغاء العقوبات والإجراءات الأمريكية القسرية وغير الشرعية ضد سورية.

العالم - سوريا

وقال بشور في بيان: “في الوقت الذي تتوالى فيه الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على أراضي سورية تجري في كواليس الإدارة الأمريكية محاولة لفرض عقوبات جديدة عليها تحت مسمى (قانون مكافحة المخدرات) الذي تتخذ منه واشنطن ذريعة لتشديد الحصار على الشعب السوري، ومنعه من استيراد مواد أساسية له كالدواء وغيره ومحاصرته على المستوى التجاري والاقتصادي والنقدي بكل الأساليب”.

وأضاف بشور: إن هذا الحصار على سورية يأتي استكمالا للحرب الكونية عليها والمستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، وهو يثبت صمود سورية ووقوفها كشعب وجيش وقيادة في وجه هذه الحرب وأهدافها، مبينا أن هذا الحصار يسعى إلى الانتقام من الشعب السوري في غذائه ودوائه وحياته المعيشية بعد أن فشلت أساليب الفتنة والترويع والتفجير.

وشدد بشور على أن هذا الحصار على سورية ومعها لبنان هو جريمة بحق الإنسانية، ويستحق إحالة القائمين عليه إلى محاكم الجنايات الدولية، ولكنه يتطلب بالدرجة الأولى تحركاً شعبياً عربياً ودولياً ينظم حملات التضامن مع سورية بوجه الحصار في كل الدول العربية ودول العالم.

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