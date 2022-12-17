السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراقب دولي يعلّق على العملية الانتخابية في تونس

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد المراقب الدولي علي خليفة للانتخابات التشريعية الجارية في تونس بإجراء جولة ميدانية في العديد من المراكز الثقافية "تونس1 وتونس2 "مبينا عدم رصد أي اختراقات تؤدي الى إفشال العملية الانتخابية.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة له مع قناة العالم خلال العملية الانتخابية، أشار خليفة الى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد رغم الضعف في الاقبال وكانت هنالك بعض الخروقات البسيطة التي لا تؤثر على عمل مراكز الاقتراع او العملية الانتخابية.

ويواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة وسط دعوات واسعة للمقاطعة.

ويدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم في ظل انتشار أمني كثيف في الطرق وحول المنشآت الحيوية.

ودعي أكثر من تسعة ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم من بين أكثر من ألف مرشح.

فيما بدأ تصويت الخارج منذ الخميس بنسبة إقبال ضعيفة حتى الآن. ويتألف البرلمان الجديد من مئة وواحد وستين نائبا، لن يكون بوسعهم إقالة الرئيس أو إسقاط الحكومة إلا بشروط وضعها الدستور الجديد للبلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

استمرار الانتخابات التونسية وسط مقاطعة أغلب أحزاب المعارضة

هل يبحث الرئيس التونسي عن برلمان تابع له؟ +فيديو

تونس.. قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

الإتحاد الأوروبي يقاطع مراقبة الانتخابات في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا: المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا يجب أن تستمر

بالفيديو.. وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش السوري إلى ريف حلب

بعد إعتبارها "الاعتداء الجنسي على الأطفال حرية إختيار"!.. الى أين تأخذ أمريكا العالم؟

مصر و الأردن يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

بالفيديو.. مراقب دولي يعلّق على العملية الانتخابية في تونس

موسكو ومصر تؤكدان تعزيز التعاون في هذه المجالات