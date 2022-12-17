مراقب دولي يعلّق على العملية الانتخابية في تونس

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة له مع قناة العالم خلال العملية الانتخابية، أشار خليفة الى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد رغم الضعف في الاقبال وكانت هنالك بعض الخروقات البسيطة التي لا تؤثر على عمل مراكز الاقتراع او العملية الانتخابية.

ويواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة وسط دعوات واسعة للمقاطعة.



ويدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم في ظل انتشار أمني كثيف في الطرق وحول المنشآت الحيوية.

ودعي أكثر من تسعة ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم من بين أكثر من ألف مرشح.

فيما بدأ تصويت الخارج منذ الخميس بنسبة إقبال ضعيفة حتى الآن. ويتألف البرلمان الجديد من مئة وواحد وستين نائبا، لن يكون بوسعهم إقالة الرئيس أو إسقاط الحكومة إلا بشروط وضعها الدستور الجديد للبلاد.

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