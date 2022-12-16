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الإحتلال يكثف تهديداته للمسجد الأقصى المبارك

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تستمر التهديدات والتي شهدت تزايد منذ وصولي اليمين المتطرف الى سدة الحكم داخل كيان المحتل بحق المسجد الاقصى المبارك.

العالم - مراسلون

آخرها دعوة ما يعرف بوزير الامن الداخلي أيتمار بن الغفير الذي طالب بتغير الوضع القائم بالمسجد وتكثيف من أقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى"بشمعدان النور"، داخل باحات الأقصى المبارك خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين.

ولتفريغ محيط المسجد الاقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى اليه بن غفير ومستوطنية نفذ الاحتلال حملات أعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعدد من نشطاء مقدسين.

ويشكل المسجد الاقصى المبارك محور هام لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومه ما بين أحزاب اليمين المتوافقه حول وجوب تغير الوضع القائم بالمسجد المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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