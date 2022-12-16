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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزير الأمن الداخلي الأردني: جريمة قتل نائب مدير أمن "معان" لن تمر دون عقاب وسنتخذ إجراءات أمنية مشددة في المناطق التي تشهد اضطرابات
وزير الأمن الداخلي الأردني: أعمال العنف شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة وقطع التيار الكهربائي
وزير الأمن الداخلي الأردني: إجراءاتنا الأمنية موجهة فقط ضد من يستخدم العنف ويضر بالممتلكات
وزير الأمن الداخلي الأردني: لن يسمح بعد اليوم بالتعرض لشاحنات البضائع وباستخدام القوة للخروج على القانون
رويترز: السلطات الاوكرانية تعلن انقطاع الكهرباء بالكامل في خاركيف
أ ف ب: "انفجارات" في كييف وغارات في مناطق أوكرانية أخرى
أ ف ب: سبعة قتلى جراء مواجهات بين جنود ومتظاهرين في جنوب البيرو
وسائل إعلام تركية: إصابة 8 من أفراد الشرطة في انفجار سيارة في ديار بكر جنوب شرق تركيا
وزير الخارجية الايراني يرحب خلال محادثات هاتفية مع نظيره التركي بتعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية
وزير الأمن الداخلي الأردني: جريمة قتل نائب مدير أمن "معان" لن تمر دون عقاب وسنتخذ إجراءات أمنية مشددة في المناطق التي تشهد اضطرابات
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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