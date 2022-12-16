كلام الشيخ 'عوض القرني' كالصواعق تزلزل عرش الظالم+ فيديو

العالم- السعودية

و علق "الشلهوب" على الفيديو قائلا: "ستبقى كلامات الشيخ عوض القرني، كالصواعق تزلزل عرش الظالم".

في نفس السياق نشر ناصر القرني، نجل الداعية السعودي الشهير عوض القرني، مقطع فيديو يكشف فيه معلومات عن طعام معتقلي الرأي في الزنازين.

222

يذكر أن الشيخ عوض القرني هو داعية إسلامي وكاتب سعودي وأستاذ جامعي، له الكثير من المؤلفات والفيديوهات والبرامج التي جعلت شعبيته كبيرة للغاية في السعودية والدول العربية.

واعتقلت السلطات الأمنية في السعودية الداعية عوض القرني، في سبتمبر من العام 2017؛ على خلفية اتهامات بالتعاطف مع قطر ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين، وحكمت عليه بالإعدام، إلى جانب دعاة آخرين منهم سلمان العودة وعلي العمري.