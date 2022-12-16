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كلام الشيخ 'عوض القرني' كالصواعق تزلزل عرش الظالم+ فيديو

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط السعودي "تركي الشلهوب" في حسابه على تويتر مقطع فيديو للشيخ المعتقل عوض القرني يتحدث فيه عن جرائم النظام السعودي بحقه.

العالم- السعودية

و علق "الشلهوب" على الفيديو قائلا: "ستبقى كلامات الشيخ عوض القرني، كالصواعق تزلزل عرش الظالم".

في نفس السياق نشر ناصر القرني، نجل الداعية السعودي الشهير عوض القرني، مقطع فيديو يكشف فيه معلومات عن طعام معتقلي الرأي في الزنازين.

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يذكر أن الشيخ عوض القرني هو داعية إسلامي وكاتب سعودي وأستاذ جامعي، له الكثير من المؤلفات والفيديوهات والبرامج التي جعلت شعبيته كبيرة للغاية في السعودية والدول العربية.

واعتقلت السلطات الأمنية في السعودية الداعية عوض القرني، في سبتمبر من العام 2017؛ على خلفية اتهامات بالتعاطف مع قطر ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين، وحكمت عليه بالإعدام، إلى جانب دعاة آخرين منهم سلمان العودة وعلي العمري.

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كلام الشيخ 'عوض القرني' كالصواعق تزلزل عرش الظالم+ فيديو

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