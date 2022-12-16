شاهد ملك الأردن يعلق على مقتل ضابط شرطة رفيع على يد متظاهرين

العالم - الأردن

وشدد الملك على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح بوجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين

وأكد "أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".

وعبر خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الراحل، قائلا "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وأضاف الملك الأردني: "لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".

وأشار عبد الله الثاني إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.