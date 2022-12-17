الانتخابات التشريعية في تونس والجدل المثار حولها

العالم – مع الحدث

هل نجح الرئيس التونسي منذ العام الماضي بفرض اجراءات استثنائية بينها تعديل قانون الانتخاب؟ ماذا عن مقاطعة جبهة الخلاص الوطني للانتخابات ومعها غالبية الاحزاب الوازنة؟ ما الصعوبات التي ستواجه وصول المستقلين الى البرلمان وتكوين تكتلات نافذة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الانتخابات التونسية التي تجري وسط صراعات سياسية بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

سهام عزوز – باحثة بالشؤون المغاربية

وليد عباسي – قيادي في حزب التيار الشعبي

جعفر البكلي – باحث سياسي