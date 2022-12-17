مصرع 6 أشخاص بينهم طفل بحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية

العالم-اوروبا

وحسب بيان نشرته وزارة الصحة البيلاروسية عبر حسابها في منصة تليغرام، أكدت أن 6 أشخاص، بينهم طفل، توفوا اليوم السبت، نتيجة لحريق في مبنى سكني بالعاصمة البيلاروسية، وأصيب ثلاثة آخرون حالتهم حرجة.

وقالت: "وفقا للتحقيق، اليوم حوالي الساعة 3.30 صباحا [00:30 بتوقيت جرينتش] اندلع حريق في الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع شيفتشينكو، ونتيجة للحادث، لقي ستة أشخاص حتفهم، من بينهم طفل".

وأوضحت الخدمة الصحفية للجنة التي تتولى التحقيق في بيان لها أن موظفي وزارة الطوارئ البيلاروسية أخلوا أكثر من 20 شخصًا من المبنى، مضيفة أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، أصيبوا خلال الحريق يرقدون في العناية المركزة في حالة خطيرة.

وكتبت وزارة الصحة على تليغرام: "حالة الجميع خطيرة، والطفل متصل بجهاز التنفس الصناعي"، مؤكدة أن الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار في حالتهم".