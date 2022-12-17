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مداهمات بالضفة ومقاومون يستهدفون جنود الاحتلال بنابلس

مداهمات بالضفة ومقاومون يستهدفون جنود الاحتلال بنابلس
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم السبت، النار صوب جنود الاحتلال في محافظة نابلس، في حين شنت قوت الاحتلال حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

واستهدف المقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة جنوب نابلس، بوابل كثيف من الرصاص، في إطار تواصل أعمال المقاومة بالضفة المحتلة.

في غضون ذلك، أصيب مواطن وابنه عقب اعتداء المستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية بروين جنوب نابلس.

واقتحم جنود الاحتلال حي النمساوي غرب نابلس، قبل أن يسلبوا مركبة وتسجيلات مراقبة، عقب مداهمات في المدينة، طالت بناية سكنية على أطراف قرية بورين.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق منهم أطفال داخل منازلهم، جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من قرية فقوع، وهم: عمور خضور، ورعد أمين فريحات، وزيد محمود أبو اللوف، ويوسف وليد أبو سلامة، وسلطان جلغوم، وذلك بعد مداهمة ورشة عمل كانوا داخلها قرب جدار الفصل العنصري.

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