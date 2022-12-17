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ما حقيقة العلاقات السعودية الصينية على مرأى من الامريكي؟

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

يتطرق برنامج "المحميات" الى استعراض العلاقات السعودية الصينية، وهل هي جادة وحقيقية، وعن انتخاب المسؤولين والوزراء، وعن حقوق الانسان وقضية الدكتور محمد القحطاني التي تظهر الوحشية والقمع السعودي.

خاص بالعالم

والبداية مع استقبال السعودية منذ فترة قليلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة طبّل لها النظام السعودي وعمل لها يدين وسيقان، متسائلاً ما المشكلة اذا توجهت السعودية شرقاً، وتهدد الامريكان وان واشنطن مربط خيلها، ولا تخشى التهديد الامريكي، وهي تحاول الانتقال الى مكان ثاني ولا يفرق معها وهي قادرة على ذلك.. الخ، ولكن فعلياً ما هي الحقيقة؟

وحقيقة القصة ليس فيها اي لبس.. فحقيقة علاقة السعودية مع الصين قائمة على موافقة الامريكان، ما يعني ان ما يقوله الامريكان ينفذه السعوديون. وحقوق الانسان ومحاكمة بن سلمان وتبرئته كلها لعبة امريكية، فالامريكي لا يعض على اصابعه فيها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..

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