ما حقيقة العلاقات السعودية الصينية على مرأى من الامريكي؟

خاص بالعالم

والبداية مع استقبال السعودية منذ فترة قليلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة طبّل لها النظام السعودي وعمل لها يدين وسيقان، متسائلاً ما المشكلة اذا توجهت السعودية شرقاً، وتهدد الامريكان وان واشنطن مربط خيلها، ولا تخشى التهديد الامريكي، وهي تحاول الانتقال الى مكان ثاني ولا يفرق معها وهي قادرة على ذلك.. الخ، ولكن فعلياً ما هي الحقيقة؟

وحقيقة القصة ليس فيها اي لبس.. فحقيقة علاقة السعودية مع الصين قائمة على موافقة الامريكان، ما يعني ان ما يقوله الامريكان ينفذه السعوديون. وحقوق الانسان ومحاكمة بن سلمان وتبرئته كلها لعبة امريكية، فالامريكي لا يعض على اصابعه فيها.

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