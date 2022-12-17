موسكو تؤكد قدرتها الاستراتيجية في حفظ أمن البلاد

العالم - روسيا

وخلال تهنئته القوات الصاروخية، بمناسبة يوم "قوات الصواريخ الاستراتيجية"، أمس الجمعة، شدّد شويغو على أنّ الصواريخ الاستراتيجية الروسية المتميزة والضامنة لأمن روسيا، "صنعتها عقول العلماء وأيدي الخبراء الروس المبدعين".

وأضاف: "بفضل الكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع وتفانيهم في أداء مهامهم نضمن اليوم، جاهزية قوات الصواريخ الاستراتيجية لتنفيذ المهام التي توكل إليهم".

وفي سياق متصل، صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو،في السادس من الشهر الجاري، بأنّ روسيا تصنف هجمات الجيش الأوكراني على محطة زاباروجيا للطاقة النووية بأنّها "إرهاب نووي".