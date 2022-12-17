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بالفيديو..كلمة من خلف القضبان للسجين السياسي البحريني جاسم الاسكافي

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

نشرت الناشطة البحرينية "ابتسام الصايغ"  مقطع فيديو في حسابها بتويتر، عن كلمة للسجين السياسي "جاسم الاسكافي" المحكوم بالمؤبد من خلف القضبان.

العالم-البحرين

ويلقي السجين السياسي جاسم الاسكافي كلمة من خلف القضبان بمناسبة 17 ديسمبر "يوم الشهداء" ويتحدث بشأن الأرواح الخالدة على سبيل الوفاء وضحايا التعذيب و القمع المفرط ويقول: هذا اليوم هو يوم إنتصار دماء الحق على رصاص الباطل، والكرامة على الذل، والحرية على العبودية.

جاسم محمد الاسكافي، هو موظف في مصنع كرافت التابع لشركة مونديليز إنترناشونال وعامل مستقل في مجال الزراعة والبيع؛ تم اعتقاله تعسفياً من قبل السلطات البحرينية في 23 يناير 2018. أثناء احتجازه، تعرض لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ومنذ أبريل 2019، احتجز جاسم في سجن جو.

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