الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 3492 دونمًا من أراضي نابلس

العالم - الاحتلال

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم (13) طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض (14) طبيعي من جبل المسترة، وموقع طلعة عمرة من جبل القرين من أراضي قرية عقربا، بزعم أنها أراضي دولة، وفق صحيفة القدس.



وأشار إلى أن هذا النوع من الإعلانات يهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لصالح المشروع الاستيطاني المتزايد في الأرض الفلسطينية وحظر دخولهم إليها وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.



وبين شعبان أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2022، أصدرت ثلاثة إعلانات تقضي بتحويل أراضي الفلسطينيين إلى بؤر استيطانية يحظر عليهم الوصول إليها وزراعتها واستخدامها واستصلاحها.



وطالبت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الفلسطينيين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري إلى التوجه إلى مكاتبها من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن لإبطال الأمر الاحتلالي.