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الأمن العام الأردني يكثف الانتشار الأمني في البلاد

الأمن العام الأردني يكثف الانتشار الأمني في البلاد
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمن العام الأردني تكثيف انتشار دورياته في محافظات البلاد التي تشهد احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، لمنع أي أعمال تخريبية والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

العالم - الأردن

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قالت مديرية الأمن العام إنها ستكثف انتشارها الأمني "لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".

وأضافت المديرية أن "انتشار قوة أمنية في مختلف محافظات المملكة تكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل وفق أحكام القانون مع المخربين".

وكانت المديرية أعلنت أنها تعاملت مع ما وصفته بأحداث شغب في عدد من مناطق الاردن، وأضافت حسبما نقلت "بترا" في وقت سابق، أنه تم "إلقاء القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق"، وأشارت إلى أنه "ستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".

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