تقرير أممي: غالبية اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية

العالم-اليمن

وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر": "في اليمن اليوم أكثر من 70% من الناس بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأضافت: "فقط 51% من المرافق الصحية تعمل في اليمن، وأكثر من 4.7 مليون امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية الحاد".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "أن أكثر من 3.3 مليون شخص في اليمن فروا من منازلهم".

وأودى العدوان الجائر على اليمن منذ ثمان سنوات من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية واشراف اميركي صهيوني، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.