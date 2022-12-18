بالصورة.. فرس نهر يبتلع طفلا عمره عامان ثم يلفظه حيًّا

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ولفظ فرس النهر الجائع الطفل الذي يدعى إيغا بول، بعد أن رشق السكان المحليون الغاضبون الحيوان الضخم بالحجارة.

وحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، قال شهود عيان "ما إن بدأ فرس النهر بابتلاع الطفل، حتى رآه أحد سكان المنطقة ويدعى كريباس باغونزا الذي لم يتردد برمي الحجار على الحيوان الجائع".

وأضافوا: "نجحت خطة كريباس، فلفظ فرس النهر الطفل على الفور، وسبح مبتعدا".

وتوجه السكان المحليون بالطفل بول إلى عيادة قريبة، قبل نقله إلى المستشفى في مدينة بويرا، حيث أعطاه الأطباء لقاح داء الكلب، كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة الأوغندية في بيان تعليقا عن الحادث: "هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها فرس نهر من بحيرة إدوارد ويهاجم طفلا صغيرا".

وأضافت: "تطلب الأمر شجاعة كريسباس باغونزا الذي كان في الجوار لإنقاذ الطفل، بعد أن ألقى بالحجارة على فرس النهر وأخافه".

ويمكن أن تكون أفراس النهر شديدة العدوانية وتعتبر من أخطر الحيوانات في أفريقيا جنوب الصحراء. وتقدر “ناشيونال جيوغرافيك” أن أفراس النهر تقتل حوالي 500 شخص كل عام.

ويعد فرس النهر ثالث أكبر حيوان ثديي على الأرض بعد الفيل ووحيد القرن الأبيض، ويزن البالغ من أفراس النهر عادة ما بين 2800 و7000 رطل، وتنمو هذا الحيوان إلى ما بين 7 و16 قدمًا. وهو حيوان برمائي يعيش في الأراضي الرطبة والأنهار والبحيرات والمستنقعات.

وتُعرف أفراس النهر بأنها واحدة من أخطر الحيوانات على كوكب الأرض، ويمكنها أن تشق زورقًا إلى نصفين بفكيها القويين.