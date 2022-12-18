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طفلة فلسطينية تُلقم أحد المطبّعين المتصهـينين حجرًا!

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع اتواصل الاجتماعي فيديو لطفلة فلسطينية ترد على الإعلامي الاماراتي "طارق المحياس" الذي ادعى ان الفلسطينيين باعوا أرضهم!

العالم ـ فلسطين

ويظهر في الفيديو المحياس وهو يزعم أن هناك المئات من الفلسطينيين يخدمون في جيش الاحتلال، لترد عليه الطفلة الفلسطينية "ماجدة ابو الروس" قائلة أن هؤلاء قلة قليلة وهم منبوذون في مجتمعنا الفلسطيني، مؤكدة أن المحياس تجاهل الاف التضحيات والاف العمليات النوعية التي قام بها الفلسطينيون.

وزعم المحياس أن الفلسطينيون هم من باعو الاراضي الفسلطينية لليهود ولم يسرق أحد أرضهم، فردت الطفلة الفلسطينية أن المحياس تجاوز كل المجازر والظلم الذي صار في فلسطين وتجاوز احتلال اراضي الوقف الاسلامي التي لا احد يستطيع أن يبيعها.

وأضافت الطفلة ماجدة: "اسرائيل سرقت اراضينا بقوة السلاح مستغلة خذلان القيادات العميلة وعملاء أمثالك ليبررون لها هجمتها على بلادنا و مقدساتنا الاسلامية".

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