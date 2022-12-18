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الجيش الأردني ينشر قواته لتأمين قمة ’بغداد 2’

الجيش الأردني ينشر قواته لتأمين قمة ’بغداد 2’
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أنه سينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا، على غرار قمة "بغداد 1".

العالم - الأردن

وقال الجيش في بيان إنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، بحسب "فرانس برس".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أن هذا الانتشار يأتي في إطار التمهيد لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية والذي من المقرر أن يعقد في الأردن يوم الثلاثاء.

ويشارك في المؤتمر المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول منها فرنسا.

ويناقش المؤتمر "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2".

ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021.

ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في المؤتمر بمركز الملك الحسين بن طلال على سواحل البحر الميت.

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