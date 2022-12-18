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موقع قائد الثورة الاسلامية..

وسط الهدف! الشعوب تعارض الكيان الصهيوني رغم إقبال بعض الحكومات

وسط الهدف! الشعوب تعارض الكيان الصهيوني رغم إقبال بعض الحكومات
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشر موقع قائد الثورة الاسلامية رسم كاريكاتورا بمضمون (رفض الشعوب للكيان الصهيوني) رغم هرولة بعض الحكومات نحو هذا الكيان الغاصب.

العالم - إيران

وجاء الرسم الكاريكاتيري عبر الصفحة الرسمية لموقع سماحة آية الله السيد على خامنئي على تويتر حيث كتب على الرسمة: "وسط الهدف! الشعوب تعارض الكيان الصهيوني بعُمق رغم إقبال بعض الحكومات على هذا الكيان الغاصب".

وكان قد قال قائد الثورة الاسلامية في تاريخ 19\07\2022 هذا الكلام، وجاء مونديال قطر 2022 ليظهر حقيقة موقف الشعوب العربية من التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي وتضع النقاط على الحروف، وتعلن بصوت رجل واحد أنها رافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال بكافة أشكاله، رافعين العلم الفلسطيني عاليا مع الهافات فلسطين حرة، وكذلك مقاطعة أي مقابلة مع القنوات العبرية.

يذكر ان بعض الدول العربية مثل الامارات والبحرين والسودان والمغرب أعلنت تطبيع العلاقات في عام 2022 بشكل رسمي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي .

اليكم الغريدة:

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موقع قائد الثورة الاسلامية.. وسط الهدف! الشعوب تعارض الكيان الصهيوني رغم إقبال بعض الحكومات

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